Мощные удары по Одессе: полыхают военные объекты и терминалы

В Одессе прогремели мощные удары по критической инфраструктуре, после чего в городе вспыхнули масштабные пожары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

На кадрах с места событий видны столбы пламени и густого дыма, поднимающиеся над разрушенными объектами.

По данным местных источников, в числе поражённых целей оказались терминалы компании SOCAR и отделение «Новой почты», которое, по оперативным данным, использовалось для логистики военных грузов ВСУ.

Ранее воздушная тревога была объявлена сразу в восьми областях Украины, включая Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую. Сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 22:39 по московскому времени, чуть раньше он был объявлен в Черниговской, Сумской и других приграничных регионах. Местные жители сообщают о сильных хлопках и работе ПВО.