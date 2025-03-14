Порядка 3 тыс каш сделал юный житель Лыткарина для бойцов СВО

Ученик лыткаринской школы № 2 Михаил Махов вместе со своей семьей уже больше двух лет своими силами делают гуманитарные посылки для бойцов СВО. За год плодотворной работы Миша вместе с помощниками собрал уже порядка 3 тыс. каш, также они делают сухие души (в 2024 году более 5 тыс.), помогают с расходной продукцией для сублиматов, помогали делать окопные свечи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Лыткарино.

За большой вклад в поддержку боец с позывным «Ярый» передал Михаилу шеврон. В волонтерской организации «Золотые руки Ангела», которая регулярно проводит мастер-классы в образовательных учреждениях, передали Михаилу шеврон из зоны СВО, календарь и грамоту. Также по инициативе Ассоциации ветеранов СВО города Лыткарино заместитель главы и руководитель ассоциации подарили мальчику лыткаринский шеврон.

В школе № 2, где обучается лыткаринец, ежемесячно делают 1 000 окопных свечей и собирают 1 300 сублимированных супов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.