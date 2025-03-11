Попытка отвлечь внимание от провала: в МО объяснили массированную атаку ВСУ

сегодня в 10:09

SHOT: атака БПЛА — попытка отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском

Массированная атака беспилотников на Россию — это попытка Киева отвлечь внимание от провала в Курской области, но и этого не удалось, сообщил SHOT источник, близкий к Минобороны РФ.

Атака украинской армией по жилым домам направлена на то, чтобы дать надежду на другую «перемогу» и морально подготовить к отступлению ВСУ из Суджанского района.

«Но даже это не удалось — ПВО отработало безупречно», — заявил источник, близкий к Минобороны России.

Утром 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Всего перехвачено 337 дронов противника над 10 российскими регионами.