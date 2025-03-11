Попытка отвлечь внимание от провала: в МО объяснили массированную атаку ВСУ
SHOT: атака БПЛА — попытка отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Массированная атака беспилотников на Россию — это попытка Киева отвлечь внимание от провала в Курской области, но и этого не удалось, сообщил SHOT источник, близкий к Минобороны РФ.
Атака украинской армией по жилым домам направлена на то, чтобы дать надежду на другую «перемогу» и морально подготовить к отступлению ВСУ из Суджанского района.
«Но даже это не удалось — ПВО отработало безупречно», — заявил источник, близкий к Минобороны России.
Утром 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских беспилотников на Москву. Всего перехвачено 337 дронов противника над 10 российскими регионами.