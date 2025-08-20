Политолог рассказала, что будет, если Зеленский не пересмотрит свою позицию

Вероятность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в конце августа сохраняется. Ее результативность будет напрямую зависеть от готовности украинского лидера пересмотреть свою позицию относительно статуса ВСУ. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько.

«Без компромиссов по этому ключевому вопросу переговоры обречены на провал, а дипломатическое окно возможностей может быть закрыто на неопределенный срок. В ближайшей перспективе это приведет к дальнейшей эскалации и консервации конфликта», — сказала политолог.

Гарантии безопасности для Украины со стороны Европы и США, не предполагающие никаких ограничений для украинских вооруженных сил, выглядят технически несостоятельным форматом мирного соглашения.

«Встречи (президента США Дональда – ред.) Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, а также недавний его саммит с Путиным на Аляске демонстрируют глубокий разрыв в понимании безопасности и условий прекращения конфликта. Учитывая текущую ситуацию на фронте, процесс мирного урегулирования явно будет развиваться не в пользу Украины», — добавила Казелько.

Демилитаризация украинской армии остается одним из ключевых требований российской стороны. Москва настаивает не только на гарантиях, но и на создании действенных механизмов контроля за украинскими вооруженными силами.

«Соответственно попытка заключить мирное соглашение без каких-либо ограничений для ВСУ противоречит интересам России и заводит переговоры в тупик. Упорство европейских лидеров в вопросе сохранения военного потенциала Украины создает порочный круг: ЕС не способен самостоятельно обеспечить безопасность Украины, но при этом требует от России односторонних уступок», — отметила эксперт.