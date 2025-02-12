К сожалению для президента Украины Владимира Зеленского, он продолжает жить в какой-то своей реальности, где он будет что-то обменивать и менять. На самом же деле Россия не только не согласится на обмены территорий, но и вообще на какие-то переговоры, пока украинские солдаты будут в Курской области — а сами переговоры все выгоднее для самого Киева. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Ранее Зеленский говорил о возможности отказа от земель, удерживаемых Киевом в Курской области. При этом он не уточнял, на какие территории претендует взамен.

С одной стороны, российская армия идет вперед и каждый день освобождает все новые территории не только в границах Курского региона, но и в Донбассе.

«Чем дольше будет Владимир Зеленский нести подобный бред, тем переговоры маловероятнее, а территориальные потери все весомее», — сказал политолог.

С другой стороны, по словам эксперта, президент США Дональд Трамп и многие лидеры Европы устали от Украины и не хотят ее спонсировать даже с военными целями.

«Увы, а мирная Украина не нужна западным лидерам еще больше, чем воюющая. Никто ее восстанавливать не хочет. Это огромные траты на десятилетия вперед. Поэтому все реальнее для Украины маячит раздел между несколькими государствами», — добавил Миронов.

Эксперт допускает, что в Киеве это понимают и пытаются остановить любые мирные инициативы подобными странными предложениями Зеленского.

«Театр абсурда»

«Украинской политической элите, а тем более Западу, украинцы выгодны только тем, что они как пушечное мясо могут противостоять России. Вы представляете, чтобы кто-то из европейцев серьезно говорил о восстановлении Незалежной после конфликта? Если такое и говорят, то только для красного словца — без каких-либо реальных действий. После конфликта Украина превратится в европейское Сомали с войной всех против всех за ресурсы», — обозначил политолог.

По его словам, особенно показательно, что Украина саботирует переговоры — это заявление украинских властей, что их посредниками должным быть Соединенные Штаты.

«Напоминает театр абсурда, согласитесь. Воюющая сторона призывает своего союзника и, по сути, хозяина на обеспечение мирного плана», — отметил Миронов.

Эксперт добавил, что на все эти условия российская сторона не пойдет. В России законодательно закреплены все территории, которые входят в состав РФ. Без полного освобождения земель ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Москва ни на что не согласится.

«А менять захваченную территорию Курской области на что-либо — даже мысли об этом ни у кого нет. Потому что Украина должна получить ответ на этот дерзкий захват и убийства мирных россиян. Надеемся, в ближайшее время наши войска выбьют ВСУ оттуда», — заключил политолог.