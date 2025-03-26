Политолог: договоренность о запрете атак по энергетике выглядит двойственно

В контексте спецоперации на Украине договоренность о запрете атак на энергетическую инфраструктуру выглядит двойственной, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.

Ранее Кремль сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают сотрудничать в положительном ключе после состоявшихся переговоров в Эр-Рияде 24 марта. Обе стороны согласовали общее заявление и анонсировали его, в нем идет речь о списке объектов энергетики РФ и Украины, которые временно защищены от взаимных ударов.

«Договоренность о запрете атак на энергетическую инфраструктуру — шаг к снижению гуманитарных и экономических рисков. Однако в контексте спецоперации на Украине такая мера выглядит двойственной. С одной стороны, она может предотвратить эскалацию и сохранить критически важные объекты. С другой — создает прецедент, при котором Россия добровольно ограничивает свои военные возможности, в то время как Киев продолжает получать западное вооружение», — сказал Косоруков.

Он добавил, что российский подход предполагает жесткую привязку таких договоренностей к полному прекращению поставок оружия Украине и отказу НАТО от расширения на восток. Без этого любое соглашение рискует стать инструментом давления на Москву.

Влияние поставок из России на ситуацию

«Привлечение третьих стран, например, Саудовской Аравии или Турции в качестве посредников, укрепляет многовекторность российской дипломатии, что соответствует консервативной идее „суверенной многовекторности“. Однако восстановление доступа российских удобрений и сельхозпродукции на мировой рынок — не просто экономический вопрос, а элемент „продовольственного суверенитета“», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что зависимость глобального Юга от российских поставок дает Москве рычаги влияния, но требует осторожности: чрезмерная уступчивость Западу в обмен на временные экономические выгоды может подорвать долгосрочные стратегические позиции.

«Увязка реализации инициативы со снятием санкций против Россельхозбанка демонстрирует прагматичный подход Москвы. Россия последовательно настаивает на взаимности в отношениях с Западом. Но любые уступки должны быть подкреплены конкретными действиями, а не декларациями. Санкции против ключевых финансовых институтов, таких как Россельхозбанк, наносят ущерб сельскохозяйственному сектору, который остается стратегически важным для экспорта и внутренней стабильности», — подчеркнул эксперт.

Он заключил, что здесь возникает вопрос: готовы ли США к реальному диалогу или это тактическая пауза для сохранения контроля над глобальной продовольственной цепочкой?