Появилось видео мощного взрыва морского дрона ВСУ в Новороссийске
Фото - © Telegram-канал Mash
В Сети появились кадры уничтожения украинского морского дрона Magura V5, который атаковал Новороссийск, сообщает Mash.
Момент мощного взрыва попал на видео. На кадрах дрон приближается к берегу, но затем его уничтожают.
Стоимость безэкипажного катера с радиусом действия до 800 км — примерно 273 тыс. долларов. Надводные дроны производят на Украине. Он создан, чтобы поражать береговые объекты и корабли.
Также российские военные ликвидировали безэкипажные катера ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря рядом с берегами Краснодарского края. Кадры одного из уничтоженных объектов появились в Сети.
