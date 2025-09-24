Появилось видео мощного взрыва морского дрона ВСУ в Новороссийске

Момент мощного взрыва попал на видео. На кадрах дрон приближается к берегу, но затем его уничтожают.

Стоимость безэкипажного катера с радиусом действия до 800 км — примерно 273 тыс. долларов. Надводные дроны производят на Украине. Он создан, чтобы поражать береговые объекты и корабли.

Также российские военные ликвидировали безэкипажные катера ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря рядом с берегами Краснодарского края. Кадры одного из уничтоженных объектов появились в Сети.

