сегодня в 16:53

В Сети появилось фото уничтоженного в Черном море безэкипажного катера ВСУ

В среду российские военные ликвидировали безэкипажные катера ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря рядом с берегами Краснодарского края. Кадры одного из уничтоженных объектов публикует Telegram-канал «Военная хроника» .

На фото изображена морская гладь, над которой поднимается черный дым. Рядом на берегу располагаются жилые дома.

По одной из версий, катера использовались и как носители FPV-дронов, которые атаковали Новороссийск в среду. Однако официально эта версия еще не подтверждается.

Об обнаружении безэкипажных катеров в среду рассказал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Он попросил жителей и гостей покинуть прибрежную полосу.

24 сентября дроны ВСУ массово ударили по Новороссийску. Погибли два человека. В городе введен режим ЧС, отметил мэр Андрей Кравченко.