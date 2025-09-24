«Покинуть прибрежную полосу!»: в Черном море заметили безэкипажные катера ВСУ

сегодня в 14:39

«Убедительная просьба жителям и гостям Туапсинского округа покинуть прибрежную полосу!» — написал он в Telegram-канале.

Также глава муниципального образования Новороссийск Андрей Кравченко рассказал об угрозе применения безэкипажных катеров ВСУ в акватории города. Он порекомендовал людям уйти с набережной и пляжей.

В Минобороны сообщили, что силы Черноморского флота отразили атаку двух украинских катеров с десантом в северо-западной части Черного моря. Объекты противника были уничтожены.

