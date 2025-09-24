ВС РФ уничтожили два катера ВСУ с десантом в северо-западной части Черного моря

Силы Черноморского флота отразили атаку двух украинских катеров с десантом в северо-западной части Черного моря. Объекты противника были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в среду утром силы ПВО отразили атаку на российские регионы со стороны ВСУ. В период с 7:00 до 12:00 по московскому времени над Россией было сбито 16 украинских БПЛА.

Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской области, Республики Крым и акваторией Черного моря. Все они были самолетного типа.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска продвигаются в Купянске Харьковской области. Они закрепились в 115 зданиях города.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.