сегодня в 13:23

Российские военные делают успехи в продвижении в Купянске Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, бойцы подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Они заняли 115 зданий.

Между тем ВСУ постепенно отходят из города. Они несут огромные потери. Ранее украинские силы не смогли отразить атаки российских войск и потеряли до 1 тыс. военных.

Также сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 улиц, стадион, школу и медколледж в Купянске.

