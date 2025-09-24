Держаться подальше от моря: в Новороссийске объявлена угроза безэкипажных катеров

сегодня в 08:57

В Новороссийске потребовали уйти с набережной и пляжей из-за угрозы БЭК

Глава муниципального образования Новороссийск Андрей Кравченко в Telegram-канале рассказал об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в акватории города. Он порекомендовал людям уйти с набережной и пляжей.

Кравченко призвал людей внимательно следить за сиренами. Если появится сигнал «Внимание всем», то жителям первой береговой линии необходимо будет держаться подальше от окон.

Также не рекомендуется находить на открытом пространстве рядом с морем. Сигнал перестанет действовать, когда обстановка стабилизируется.

Ранее сообщалось, что за ночь российские войска сбили и перехватили 70 БПЛА ВСУ. Их уничтожили над пятью регионами РФ и Черным морем.

