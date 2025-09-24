Российские войска отразили очередную попытку налета БПЛА ВСУ
За ночь российские средства ПВО сбили 70 беспилотников ВСУ над регионами РФ
С 23:00 23 сентября до 07:00 24 сентября российские средства ПВО сбили и перехватили 70 БПЛА ВСУ над пятью регионами России и Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские средства ПВО ликвидировали беспилотники над Белгородской, Ростовской, Курской, Волгоградской областями.
Также БПЛА ВСУ сбили над Крымом. Еще беспилотники противника ликвидировали над Черным морем.
Утром и днем 23 сентября пять регионов России подверглись попыткам атак БПЛА ВСУ. Были уничтожены 58 дронов противника.
