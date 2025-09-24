Кравченко: в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации

сегодня в 15:32

В Новороссийске в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки БПЛА ВСУ. Городские службы работают в формате ЧС, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципального образования Андрей Кравченко.

Он отметил, что в результате ударов БПЛА ВСУ были повреждены ряд жилых домов и здание отеля. Сотрудники служб ищут места, где могли упасть обломки беспилотников.

На базе Технико-экономического лицея заработал стационарный пункт временного размещения. Пожар на крыше многоэтажки на улице Шевченко удалось локализовать. Его продолжают тушить.

Заработал оперативный штаб. Рабочие группы обойдут жителей квартир и зафиксируют ущерб, чтобы составить план аварийно-восстановительных работ по всем адресам.

Ранее сообщалось, что в результате ударов БПЛА ВСУ по Новороссийскую были повреждены 20 авто. Также урон получили семь домов.

