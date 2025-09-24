Десятки машин и 7 домов получили повреждения при ударах ВСУ по Новороссийску

сегодня в 15:07

7 домов и 20 авто повреждены при ударах ВСУ по Новороссийску

Из-за падения обломков БПЛА ВСУ, в Новороссийске получили повреждения 20 авто и семь домов. Среди них отель «Новороссийск», сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

В одном из строений все еще идет пожар. Возгорание тушат.

Из 20 поврежденных автомобилей, три сгорели полностью.

Два человека погибли. Шесть человек ранены. Среди них один несовершеннолетний.

В городскую больницу отвезли шесть человек. У троих травмы средней тяжести. Трое пациентов — «тяжелые».

Ранее сообщалось, что в результате массированного удара БПЛА ВСУ по Новороссийску, получил повреждения офис компании «КТК-Р». Он приостановил работу.

