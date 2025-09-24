Городской офис АО «КТК-Р» поврежден в Новороссийске из-за атаки дронов

сегодня в 14:39

В результате массированной атаки дронов ВСУ по Новороссийску пострадал офис АО «КТК-Р». Тяжелые травмы получили два работника компании, сообщает Каспийский Трубопроводный Консорциум в официальном Telegram-канале .

У пострадавших ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Между тем работа офиса была приостановлена. Сотрудников эвакуировали в безопасное место.

Также из-за атаки БПЛА в здании, где расположен офис КТК, серьезно пострадали другие люди.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны ВСУ атаковали центр Новороссийская в среду. Погибли два человека. Пять жилых домов повреждены.

