Двое жителей погибли и трое пострадали при атаке ВСУ на Новороссийск

Беспилотники ВСУ ударили по центру Новороссийска в среду в разгар дня. Погибли два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинские дроны ударили по зданиям в районе гостиницы «Новороссийск». Пять жилых домов, в том числе многоквартирные, повреждены, также пострадало само здание гостиницы. В результате происшествия погибли два человека. Было известно о трех раненых.

В данный момент все еще продолжается отражение атаки. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Он также выразил соболезнования родным погибших и отметил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Между тем после атаки украинских дронов три жителя оказались заблокированы в подвале горящего сервиса по прокату самокатов, сообщает SHOT. Спасатели выдвинулись на место.

По данным Telegram-канала, количество пострадавших увеличилось до восьми человек. В результате ударов загорелись крыши двух многоквартирных домов. Также пожар произошел еще по двум адресам.

