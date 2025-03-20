Появились кадры удара российского БПЛА по авиабазе ВСУ в Кировограде

Telegram-канал Mash опубликовал кадры удара российского беспилотника по авиабазе ВСУ в Кировограде.

На авиабазе ремонтируют украинские Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24.

На кадрах видно световое шоу и момент прилета БПЛА по цели.

Отмечается, что ударом были уничтожены складские зоны, резервуар с авиакеросином, топливно-заправочная станция, склады с авиабоеприпасами. Кроме того, вышли из строя несколько мобильных топливозаправщиков.

Ранее российские войска за сутки уничтожили воинский эшелон, который перевозил вооружения и боеприпасы для армии Украины. Средства ПВО также уничтожили пять авиабомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 225 беспилотников, выпущенных противником.