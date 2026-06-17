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Появились кадры автобуса с детьми, атакованного ВСУ под Брянском

В Сети появились кадры автобуса гомельской детской футбольной команды, по которому ударил украинский дрон в Брянской области. Фото публикует NEWS.BY .

В кадре можно увидеть, что корпус автобуса серьезно пострадал. На нем следы от удара. Стекла выбиты, а колеса пробиты.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Один из пострадавших детей находится в тяжелом состоянии. Всего ранения получили семь человек, они госпитализированы.

17 июня украинский дрон ударил по автобусу гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая детей.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук ранее отметил, что остальные пассажиры автобуса в ближайшее время будут возвращены домой.

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