Погибшему вице-губернатору Приморья присвоено звание Героя России
Погибшему на СВО вице-губернатору Ефремову присвоили звание Героя России
Погибшему на СВО вице-губернатору Сергею Ефремову присвоили звание Героя России, сообщил губернатор Сергей Кожемяко.
«Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя России с вручением медали „Золотая звезда“, — сказал Кожемяко в ходе прощания с Ефремовым во Владивостоке, его слова приводит ТАСС.
Глава региона добавил, что погибшим вместе с Ефремовым бойцам Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву посмертно присвоены ордена Мужества.
Ефремов погиб при выполнении боевого задания в Курской области. Он был кадровым военным и возглавлял добровольческий отряд «Тигр».