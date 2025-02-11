Погибшему вице-губернатору Приморья присвоено звание Героя России

«Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя России с вручением медали „Золотая звезда“, — сказал Кожемяко в ходе прощания с Ефремовым во Владивостоке, его слова приводит ТАСС.

Глава региона добавил, что погибшим вместе с Ефремовым бойцам Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву посмертно присвоены ордена Мужества.

Ефремов погиб при выполнении боевого задания в Курской области. Он был кадровым военным и возглавлял добровольческий отряд «Тигр».