Четверо участников военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «ЕНОТ») подписали контракты с Минобороны и отправились воевать. Их обвиняли в участии в преступном сообществе (ОПС), кражах и разбоях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В картотеке Московского гарнизонного военного суда (МГВС) говорится, что уголовные дела в отношении четверых участников ЧВК «ЕНОТ» выделили в отдельное производство «по иным основаниям». По данным источника издания, подсудимые просили Минобороны заключить с ними контракты на службу, и ведомство согласилось.

«По одним данным, они служат в зоне СВО, а по другим — в Африке», — утверждает «Ъ».

Из членов ЧВК «ЕНОТ» статус подсудимого сохранился у одного фигуранта, обвиняемого в организации ОПС.

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