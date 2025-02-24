Суды отказались рассматривать скандальное дело о сдаче в плен на СВО

«Ъ»: суд в Москве вернул на Сахалин дело о добровольной сдаче в плен на СВО

Военный суд в Москве отказался рассматривать первое уголовное дело о добровольной сдаче в плен в ходе спецоперации на Украине, фигурантом которого стал боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Роман И. До этого дело отказались рассматривать на Сахалине и в Хабаровске, сообщает «Коммерсант» .

Судья Московского гарнизонного военного суда принял решение об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении российского военного. На предварительных слушаниях судья решил, что материалы должны рассматриваться не в Москвы, а в Южно-Сахалинске, где, по версии следствия, было завершено совершение преступления.

«Скандальное дело суды фактически пустили по кругу — Сахалин, Хабаровск, Москва, вернув в итоге на Дальний Восток», — пишет издание.

Уроженцу Сахалина Роману И. вменяют совершение преступлений по части 352.1 (добровольная сдача в плен и покушение на добровольную сдачу в плен) и части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство). В совокупности фигуранту грозит более 20 лет строгого режима.

Обвинение не раскрывало, как именно Роман сдался в плен. Защита также не комментировала доводы следствия, но заявляла, что «обвинение не доказано и фигурант его не признает».

Роман И. вернулся в Россию в начале января 2024 года во время обмена пленными.