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Под Курском ВСУ за сутки потеряли более 445 военнослужащих

Российские военнослужащие ни на день не останавливаются и продолжают уничтожать украинские формирования в Курской области. За сутки противник потерял более 445 своих бойцов, сообщает Минобороны РФ .

В ходе боевых действий в Сумской области и прилегающих территориях украинские вооруженные силы понесли существенные потери. В 12 населенных пунктах, включая Беловоды, Журавку, Александрию, Викторовку и Гуево, российские военные провели успешные операции с применением артиллерии и авиации.

В результате боевых задач было уничтожено значительное количество техники противника: 22 единицы автомобильной техники, один бронетранспортер и 13 бронемашин.

Кроме того, противник потерял свыше 445 бойцов. Особенно интенсивные боевые действия развернулись в районах Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Рубанщины, Русского Поречного и Свердликово.

Ранее 30 декабря ВСУ пытались атаковать Курскую область, но потерпели неудачу. Российские военные сбили в небе над регионом четыре вражеские ракеты.