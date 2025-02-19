Под Хабаровском поймали украинского шпиона

сегодня в 04:41

В Хабаровском крае задержан россиянин по подозрению в работе на ГРУ

В Хабаровском крае задержан житель города Бикин по подозрению в работе на украинскую разведку сообщает РИА Новости .

Мужчина по собственной инициативе вышел на связь с военной разведкой Украины.

Он хотел собирать сведения о воинских частях и военнослужащих, принимающих участие в СВО, говорится в сообщении агентства со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ.

Подозреваемого отправили под стражу.

Ранее в понедельник неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи в Домодедово. Оборудование уцелело. Злоумышленников ищут.