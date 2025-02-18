В Подмосковье неизвестные пытались поджечь вышку сотовой связи

Дело о теракте возбуждено после попытки поджога вышки связи в Домодедово

Дело о теракте возбуждено после попытки поджога вышки связи неизвестными у аэропорта Домодедово в Московской области, сообщает РИА Новости .

Происшествие произошло в понедельник, указывает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные использовали горючую жидкость и ветошь, но смогли только повредить внешние провода, оборудование уцелело, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье теракт.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался поджечь здание ФСБ.