В Санкт-Петербурге задержали поджигателя здания ФСБ

Неизвестный пытался поджечь здание ФСБ в Санкт-Петербурге, его задержали, сообщает Telegram-канал «78» .

«На Литейном проспекте, 4 неизвестный поджег здание Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Благодаря оперативным действиям силовиков, поджигатель был задержан на месте преступления», — сказано в сообщении.

Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего, мотивы и личность подозреваемого.

Ранее в Московской области задержали студента за поджог железнодорожного оборудования.