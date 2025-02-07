В Санкт-Петербурге задержали поджигателя здания ФСБ
Неизвестный пытался поджечь здание ФСБ в Санкт-Петербурге
Неизвестный пытался поджечь здание ФСБ в Санкт-Петербурге, его задержали, сообщает Telegram-канал «78».
«На Литейном проспекте, 4 неизвестный поджег здание Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Благодаря оперативным действиям силовиков, поджигатель был задержан на месте преступления», — сказано в сообщении.
Правоохранители изучают обстоятельства произошедшего, мотивы и личность подозреваемого.
Ранее в Московской области задержали студента за поджог железнодорожного оборудования.