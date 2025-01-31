Поджег за деньги: студент спалил батарейный шкаф на ж/д в Подмосковье

Студента задержали за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье

Правоохранители задержали 18-летнего студента столичного колледжа по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье за вознаграждение, сообщается в официальном Telegram-канале МВД РФ.

Ж/д оборудование вспыхнуло на перегоне между станциями Мальчики и Люберцы-2. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что причина пожара — поджог. Содержимое батарейного шкафа, предназначенного для резервного питания светофора, сгорело полностью.

Поджигатель был установлен и задержан по месту временного проживания. В операции участвовали транспортные полицейские, сотрудники ФСБ, силовую поддержку им оказывали бойцы ОМОН.

Злоумышленником оказался уроженец Дагестана, обучающийся в колледже Москвы. Молодой человек пояснил, что в одном из мессенджеров ему написал неизвестный и предложил за 40 тыс. рублей устроить поджог на железной дороге.

Парень согласился и ночью отправился на место, которое ему указал куратор. Там он отогнул дверцу батарейного шкафа и подпалил его, используя для этого легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку. Все это было запечатлено на видео, которое затем получил заказчик.

Несмотря на то, что студент выполнил все указания, денег он не получил, однако стал фигурном уголовного дела, заведенного по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Парень был задержан, сейчас решается вопрос о его аресте.