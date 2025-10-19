Под Белгородом при выполнении задания погиб боец «Орлана», еще четверо ранены

19 октября при выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области во время вражеской атаки FPV-дрона трагически погиб боец подразделения «Орлан». Четверо его сослуживцев получили травмы различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К огромному горю, от полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу… Выражаю соболезнования всем родным, близким и сослуживцам… Мы всегда будем помнить его героизм и обязательно окажем помощь семье», — написал Гладков.

Троих бойцов «Орлана» с осколочными ранениями ног, спины и головы доставили в Валуйскую ЦРБ. Там медики оказывают им всю необходимую помощь.

Еще одного пострадавшего госпитализировали в Волоконовскую ЦРБ. У него диагностировали множественные осколочные ранения всех конечностей. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни и здоровье всех военных.

Ранее Гладков сообщал, что при очередной вражеской атаке по Белгородской области травмы получил мирный житель. ВСУ атаковали мужчину в поле, когда он работал на тракторе.

