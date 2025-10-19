ВСУ ударили по трактору в Белгородской области и ранили мужчину
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на Белгородскую область с помощью дронов. На этот раз целью стал трактор, работавший в поле. В итоге механизатор получил ранение, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Казинка Валуйского округа от удара дрона по работающему в поле трактору ранен механизатор. В Валуйской ЦРБ мужчине диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча», — сообщил Гладков.
Пострадавшему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой. Лечение он будет проходить амбулаторно. Трактор, на котором он работал, получил повреждения.
Также в результате удара ВСУ повреждение получил многоквартирный дом в Белгороде, а в селе Кукуевка Валуйского округа повредилась линия электропередачи, часть населения временно осталась без электроэнергии.
