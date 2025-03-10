Почти 11 тонн овощей, фруктов и теплых вещей отправили из Подольска бойцам СВО

Первый замглавы городского округа Подольск Владимир Кравцов с представителями компании «БиФреш» и жителями микрорайона Климовск передали бойцам в зону СВО почти 11 тонн овощей и фруктов, теплых вещей, средств гигиены и многое другое. Гуманитарный груз доставили в Белгородскую область для 69-го мотострелкового полка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Около 10 тонн овощей и фруктов предоставила компания «БиФреш», которая строит в Подольске завод по производству консервированных фруктов и овощей по программе импортозамещения. Ранее предприятие получило 2,9 га в округе по программе «Недвижимость за 1 рубль». Для доставки гумпомощи компания выделила фуру, в которой нашлось место и для груза климовских волонтеров.

Неравнодушные жители собрали около 600 кг необходимых вещей и продуктов. В том числе теплые вещи, одежду, средства гигиены, консервированные фасоль и кукурузу, окопные свечи, сети и многое другое.

Неравнодушные жители мкр. Климовск активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и регулярно передают посылки в зону СВО. Они поблагодарили главу городского округа Подольск Григория Артамонова и администрацию округа за помощь с доставкой и поддержку всех инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.