Депутат Шеремет: удар по селу Великие Копани — плевок в мирные инициативы Трампа

ВСУ, атаковавшие американским оружием село Великие Копани Херсонской области, плюнули в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, считает депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости .

Украинские силы ударили по населенному пункту 9 марта. Они обстреляли рынок из РСЗО HIMARS. В результате 7 человек пострадали. По последним данным, 4 жителя села погибли, среди них — 15-летний подросток.

Шеремет считает, что ВСУ не просто так решили атаковать гражданский объект американским оружием.

«Это плевок в мирные инициативы президента США Трампа», — считает заявил.

По словам Шеремета, Киев таким образом хотел «запятнать» репутацию президента США «кровью мирных русских людей». Кроме того, он назвал это попыткой настроить Москву против Вашингтона.

Шеремет добавил, что администрация Трампа, вероятно, понимает «террористическую сущность киевского режима». Депутат считает, что Киев своими действиями показывает желание продолжать конфликт.