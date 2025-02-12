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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о взяточничестве в украинской армии

Пленный украинский военнослужащий Сергей В. рассказал, что бойцы ВСУ платили тысячи долларов командованию, чтобы не оказаться на передовой, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мужчина проходил службу в 94 пограничном отряде, он ловил уклонистов на западе Украины. Однако затем его самого отправили на фронт.

Как утверждает военнопленный, в период боевых действий в рядах ВСУ процветает взяточничество. Чтобы не оказаться на передовой, украинские солдаты платят командованию 10 тыс. долларов.

Сам Сергей таких денег не нашел. После чего, по словам мужчины, его отправили в Курскую область, чтобы доукомплектовать подразделения ВСУ.

Военнопленный заявил, что украинское командование не раскрывает подчиненным, куда именно их отправляют.

Ранее военный эксперт рассказал, что случаи дезертирства участились в рядах ВСУ. На некоторых участках фронта количество побегов украинских военнослужащих достигает 50%.