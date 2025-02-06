Бегом с поля боя: военный эксперт объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

Случаи дезертирства участились в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), на ряде участков фронта количество побегов военнослужащих достигает 50%. Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает главной причиной массового бегства украинских солдат успехи российской армии, сообщает Инфо24 .

По словам эксперта, есть несколько факторов, но основные — это успехи ВС РФ, героизм русских парней и компетентность командиров: все это заставляет ВСУ осознавать свое бессилие.

Как отметил Кошкин, важную роль играют и экономические возможности России для обеспечения военнослужащих СВО всем необходимым.

Эксперт добавил, что мобилизованных украинцев привозят на место службы под охраной, а на фронте у них появляется возможность совершить побег.

«Украинским военным гораздо проще сбежать на поле боя, чем в тылу», — пояснил специалист. По его словам, во время боя можно «найти лазейку», а затем — бежать в сторону российских позиций и сдаться в плен или же спрятаться и дождаться, когда закончатся боевые действия.