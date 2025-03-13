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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как его отправили на фронт

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав Михалев рассказал, как он оказался в военкомате, а затем на фронте, сообщается в Telegram-канале .

На опубликованном видео он рассказал, что ему изготовили военный билет всего за полтора часа.

«Для проверки документов остановили, с ментами скрутили, в бусик (автобус — прим. ред.)», — добавил он.

На передовой ему постоянно приходилось находиться под воздействием БПЛА и обстрелом минометов.

Ранее президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления Курской группировкой, где заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Российский лидер также заявил, что со всеми украинскими пленными нужно обращаться гуманно.