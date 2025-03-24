Пленный украинец: солдаты ВСУ стреляют своих «в ноль» за попытку сдаться

Украинские солдаты стреляют своих сослуживцев «в ноль», чтобы те не сдавались российским войскам. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Виталий Мириневский, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Мужчина вместе с соратниками должен был спасти пораженный Hummer. Однако их автомобиль угодил в ров, молодые украинские солдаты начали убегать. Мириневский оказался в плену.

«В украинской армии люди — расходный материал: их не берегут и гонят на убой», — отметил военнопленный.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 190 солдат в Курской области за сутки.