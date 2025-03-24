Пленный украинец: солдаты ВСУ стреляют своих «в ноль» за попытку сдаться
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Украинские солдаты стреляют своих сослуживцев «в ноль», чтобы те не сдавались российским войскам. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Виталий Мириневский, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Мужчина вместе с соратниками должен был спасти пораженный Hummer. Однако их автомобиль угодил в ров, молодые украинские солдаты начали убегать. Мириневский оказался в плену.
«В украинской армии люди — расходный материал: их не берегут и гонят на убой», — отметил военнопленный.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 190 солдат в Курской области за сутки.