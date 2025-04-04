Пленный солдат ВСУ: командир выбивал пароли от банковских карт и забирал зарплату

Пленный украинский солдат рассказал, что командир забирал у него зарплату

Пленный военнослужащий ВСУ Валерий Ткаченко заявил, что его командир забирал у своих подчиненных банковские карты и присваивал себе их деньги, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

По словам мужчины, командир с позывным Веселый буквально «выбивал» из украинских военнослужащих пароли от карт. Затем он забирал себе их зарплату.

Ткаченко рассказал еще об одном инциденте, связанном с командованием. Когда его отряд погиб в ходе боевых действий, военнослужащий ВСУ запросил эвакуацию.

Однако командование пригрозило мужчине убийством. Там сообщили бойцу, что если тот пойдет на эвакуацию, то его атакует свой же дрон.

Ранее стало известно, что командиры запретили бойцам ВСУ в Курской области сдаваться. Речь идет об украинских военных, которые окружены и блокированы в районе населенного пункта Гуево.