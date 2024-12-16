Мужчина был призван в ряды украинской армии из мест заключения, где он отбывал наказание. В его подразделении большинство военнослужащих имели судимости за тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования.

«Командование говорило, что если попадутся гражданские люди, не разговаривающие на украинском языке — расправляться на месте. Стрелял, (он) упал, убил, не убил — не знаю», — рассказал военнопленный.

Пломбирус оказался в российском плену во время одного из сражений в приграничных районах Курской области. По словам военнослужащего, после столкновения с российскими подразделениями все его сослуживцы были ранены и украинец принял решение сдаться.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорилась с украинским коллегой по вопросу, касающемуся обмену посылками для военнопленных к Новому году. По ее словам, обмен планируется провести в декабре.