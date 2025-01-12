Пленные солдаты ВСУ: нас бросили на убой под Курахово

Шестнадцать солдат Вооруженных сил Украины на кураховском направлении оказались брошенными своим командованием, когда решили сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни, после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ, сообщает РИА Новости .

Они установили связь с подразделениями российских войск.

«… тупо кинуть на убой, зная то, что я не профессионал, я человек с завода, смысл было посылать, они (командование ВСУ) знали, что я там погибну, это целенаправленно получается», — рассказал о своем командовании один из украинских военнопленных Максим Корейко.

В плену им оказали первую помощь и накормили.

Ранее украинский спецназ пленил итальянского повара-пиццера Джанни Ченни, добровольно вступившего в армию России. Иностранного добровольца захватили в плен между Купянским районом и ЛНР в промежуток с 7 по 8 января 2025 года.