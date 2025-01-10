Украинский спецназ пленил итальянского повара-пиццера Джанни Ченни, добровольно вступившего в армию России. Иностранного добровольца захватили в плен между Купянским районом и ЛНР в промежуток с 7 по 8 января 2025 года, утверждает итальянское издание Today.it .

Уроженец Неаполя мог попасть в плен во время разведывательной операции украинцев.

По данным журналистов, Чении — 51-летний повар, ранее работавший в пиццерии итальянского консула в Самаре. Ресторатор и почетный консул Италии в Самаре Джангидо Бреддо заявил, что знакомые отзывались о неаполитанце как об опытным и умелом пиццере. Также он обратил внимание на «чрезмерный характер» бойца.

«Я знал, что он переехал к югу от Волгограда, но не помню точно, куда. Он был особого типа, неаполитанец, с чрезмерным характером, и, ну, теперь я знаю, что он пошел воевать, и это меня не удивляет», — Бреддо, работавший с Ченни.

Об итальянском добровольце ВС России нет почти никаких сведений в социальных сетях. Осинтеры (люди, ведущие разведку по открытым источникам) утверждают, что в последнее время Ченни работал в самарской пиццерии.