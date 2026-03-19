Песков заявил о продолжении работы по обмену пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по обмену пленными между Москвой и Киевом будет продолжена, сообщает РИА Новости .

Песков подтвердил, что гуманитарный трек остается в повестке, комментируя недавний обмен по формуле «500 на 500». По его словам, эта работа будет обязательно продолжена и в дальнейшем.

«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков подтвердил, что переговоры трехсторонней группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности приостановлены.

