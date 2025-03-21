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Удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России, в том числе подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», показывают цену слов президента Украины Владимира Зеленского вместе с его подчиненными. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Все знают о действиях ВСУ после публикаций в средствах массовой информации. Выкладывают и соответствующие фото, видео, подчеркнул Песков.

«Все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Об этом Россия регулярно предупреждала Запад.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал последствия удара ВСУ по ГИС «Суджа». Его противник нанес ночью. После ударов газоизмерительная станция начала гореть.