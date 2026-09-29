сегодня в 12:45

Песков: Россия продолжит СВО, чтобы обеспечить свои национальные интересы

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия продолжит спецоперацию на Украине, чтобы на 100% обеспечить собственные национальные интересы, сообщает ТАСС .

Он констатировал отсутствие на Западе голосов в пользу диалога с Россией.

«Что делает необходимым последовательное проведение специальной военной операции, с тем чтобы полностью, на 100% обеспечить национальные интересы», — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента подчеркивал, что пока предпосылок для выхода на мирное урегулирование конфликта с Украиной нет, но РФ при этом все равно сохраняет соответствующую готовность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.