Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня

Ранее МИД Украины со ссылкой на главу ведомства Андрея Сибигу заявил, что Киев и союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море на 30 дней с 12 мая. Такое заявление украинский МИД сделал после проведенных переговоров в Киеве с европейскими политиками и их созвона с президентом США Дональдом Трампом.

«Нам необходимо обдумать это. Это новое развитие событий», — сказал Песков в эфире американского телеканала CNN.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия. Песков напомнил, что Киев так и не отреагировал на трехдневное перемирие в честь Дня Победы, объявленное главой российского государства Владимиром Путиным.