Украина заявила, что готова к прекращению огня на 30 дней

МИД Украины со ссылкой на его главу Андрея Сибигу заявил, что Киев и союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море на 30 дней с 12 мая, сообщает РБК.

Такое заявление МИД сделал после проведенных переговоров в Киеве с европейскими политиками и их созвона с президентом США Дональдом Трампом.

По словам министра, приехавшие в страну президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Польши и Британии Дональд Туск и Кир Стармер с президентом Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он оказался продуктивным, там затронули тему мирных усилий.

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — сказал Сибига.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявлял перемирие на Пасху, а с 8 мая — на День Победы. Но Украина продолжает обстреливать российскую территорию, несмотря на соблюдение режима прекращения огня со стороны ВС РФ.