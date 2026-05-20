Песков: РФ на фоне агрессивных заявлений Киева будет продолжать СВО до победы

«На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что глава киевского режима является ключевым препятствием для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского, который предположил, что Россия может атаковать Украину или страну НАТО с территории Белоруссии.

