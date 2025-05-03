Песков рассказал, зачем Россия предложила Украине перемирие на майские праздники
Песков: цель инициированного РФ перемирия — проверка готовности Украины к миру
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Целью предложенного РФ перемирия на майские праздники была проверка готовности Украины к поиску способа мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Москва ожидает от Киева конкретных шагов, которые направлены на деэскалацию на майские праздники.
Песков добавил, что Великобритания до этого не изъявляла желания быть посредником в завершении украинского кризиса. Поэтому Лондон не может им стать.
Ранее 3 мая Зеленский отказался приостанавливать боевые действия по предложению президента России Владимира Путина. По задумке РФ, их должны были поставить на паузу с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.