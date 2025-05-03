Песков рассказал, зачем Россия предложила Украине перемирие на майские праздники

Целью предложенного РФ перемирия на майские праздники была проверка готовности Украины к поиску способа мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Москва ожидает от Киева конкретных шагов, которые направлены на деэскалацию на майские праздники.

Песков добавил, что Великобритания до этого не изъявляла желания быть посредником в завершении украинского кризиса. Поэтому Лондон не может им стать.

Ранее 3 мая Зеленский отказался приостанавливать боевые действия по предложению президента России Владимира Путина. По задумке РФ, их должны были поставить на паузу с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.