Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия
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Официальный представитель Кремля опроверг информацию о продлении пасхального перемирия российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос о возможном продлении приостановки боевых действуй на Пасху.
Накануне глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте. По итогам встречи Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО. Оно вступило в силу с 18 часов субботы и продлится до 00:00 21 апреля.
Однако, по данным Минобороны РФ, бойцы ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских военнослужащих и совершили 900 ударов беспилотниками, несмотря на объявление пасхального перемирия.