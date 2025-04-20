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Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

«Иных команд не было», — ответил Песков на вопрос о возможном продлении приостановки боевых действуй на Пасху.

Накануне глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на фронте. По итогам встречи Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО. Оно вступило в силу с 18 часов субботы и продлится до 00:00 21 апреля.

Однако, по данным Минобороны РФ, бойцы ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских военнослужащих и совершили 900 ударов беспилотниками, несмотря на объявление пасхального перемирия.