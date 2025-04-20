Минобороны: ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС РФ после объявления перемирия
Украинские военнослужащие 444 раза обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил РФ и совершили 900 ударов беспилотниками, несмотря на объявление пасхального перемирия, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Так, боевики киевского режима атаковали российские позиции вблизи населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР. Прошедшей ночью противник для атаки применил 48 беспилотников.
В результате обстрелов ВСУ есть раненые и погибшие мирные жители, а также получили повреждения гражданские объекты.
В воскресенье утром украинские военнослужащие в воскресенье утром нанесли удар по Донецку во время действия пасхального перемирия.
Накануне российский президент Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО и остановил все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.