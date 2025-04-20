сегодня в 10:35

ВСУ нанесли удар по Донецку в пасхальное перемирие

Украинские военнослужащие в воскресенье утром нанесли удар по Донецку во время действия пасхального перемирия, сообщает ТАСС .

«В районе Элеваторной (улицы-ред.) прилет. Уточняются подробности, из чего били», — заявили в российских оперативных службах.

Собеседник агентства добавил, что всего на территории города прогремело минимум 3 взрыва.

Согласно данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, также ВСУ нанесли 4 артиллерийских удара по Горловке.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия несколько раз атаковала территорию региона с начала пасхального перемирия, объявленного накануне главой российского государства Владимиром Путиным.