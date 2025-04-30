Песков ответил, зачем Путин начал СВО
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Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, сделав то, что должен был, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ходе просветительского марафона общества «Знание» он добавил, что российская сторона не могла не отреагировать на то, что на Украине возродился нацизм, сообщает ТАСС.
По словам Пескова, «ростки нацизма» на Украине стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. В этой стране нацисты не только «стали опять ходить с факелами» и «вскидывать руки», но и влиять на государственную власть, подчеркнул представитель Кремля.
«Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что должен был сделать», — высказался Песков.
Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение Владимира Путина о перемирии по случаю Дня Победы — это начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.