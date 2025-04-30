Президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, сделав то, что должен был, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ходе просветительского марафона общества «Знание» он добавил, что российская сторона не могла не отреагировать на то, что на Украине возродился нацизм, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, «ростки нацизма» на Украине стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. В этой стране нацисты не только «стали опять ходить с факелами» и «вскидывать руки», но и влиять на государственную власть, подчеркнул представитель Кремля.

«Мы не могли не отреагировать на это, и наш президент сделал то, что должен был сделать», — высказался Песков.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение Владимира Путина о перемирии по случаю Дня Победы — это начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.